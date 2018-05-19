رسميا.. 25 لاعبا في قوائم الأندية و4 أجانب وأبوريدة رئيسا لبعثة المنتخب في المونديال





أقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه أمس برئاسة المهندس هاني أبو ريدة شروط القيد للموسم الجديد وأبرزها تحديد قوائم الفرق الأولى للدوري العام بأقسامه الأربعة ب 25 لاعبا ، مع استمرار قيد أربعة لاعبين أجانب لكل فريق في القسم الأول والسماح بتواجدهم في تقرير المباراة (اسكورشيت) على ألا يتواجد في الملعب أكثر من ثلاثة منهم في التوقيت نفسه، ومن المقرر أن يستمر العمل بهذا النظام خلال الموسم الجديد 18/2019 والموسم المقبل 19/2020.





كما أقر المجلس الاستمرار في عدم اعتبار اللاعبين الفلسطينيين والسوريين أجانب بحد أقصى لاعبين اثنين لكل فريق ، على أن يكون الموسم الجديد 18/2019 ، هو الأخير في اعتبار اللاعبين السوريين غير أجانب .





فيما قرر مجلس إدارة الاتحاد إنهاء مسابقة القسم الثاني للدوري العام على ذات الشروط التي بدأت بها، على أن تكون مسابقة الموسم الجديد 18/2019 مكونة من 42 فريقا مقسمة على ثلاثة مجموعات جغرافية.





أما مسابقات الناشئين ، فقد تم تحديد مسابقات مواليد 1997، 1999، 2001 بطولات جمهورية إجبارية ومواليد 2003 بطولة جمهورية اختيارية ، على أن تقام مسابقات مواليد 2000، 2002، 2004 على مستوى الأفرع والقطاعات.





كما ثمن المجلس دور لجان الاتحاد التي ساهمت في إنهاء موسم ناجح .





وفيما يتعلق بشئون المنتخبات الوطنية قرر المجلس تعيين خالد لطيف عضو المجلس رئيسا لبعثة المنتخب الأول إلى الكويت وحازم إمام رئيسا لبعثته إلى إيطاليا لمواجهة كولومبيا وكرم كردي رئيسا لبعثته إلى بلجيكا.





فيما تقرر أن يرأس بعثة الفريق إلى كأس العالم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المشرف على المنتخب ومعه مجدي عبد الغني عضو المجلس نائبا لرئيس البعثة، بينما يمثل مصر في اجتماعات "كونجرس الفيفا" المقرر له 13 يونيو المقبل بموسكو احمد مجاهد وكرم كردي عضوا مجلس الإدارة وثروت سويلم المدير التنفيذي ، اضافة إلى مشاركة المهندس هاني أبو ريدة بصفته الدولية.





وفيما يتعلق بالمنتخب الأولمبي ، وافق مجلس إدارة الاتحاد على اختيار كرم كردي عضو المجلس مشرفا على الفريق واعتماد برنامج الفريق عن المرحلة المقبلة واختيار عصام عبد الفتاح عضو المجلس رئيسا لبعثة الفريق إلى تونس والجزائر .





صرح بذلك أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم ، وكان المجلس قد قرر في اجتماعه تعيينه متحدثا رسميا باسم الاتحاد.



