رمضان: قطايف مغذية ومحشية توعية (المشروبات المثلجة)

لو غيرت ريقك على مشروبات مثلجه جهازك الهضمي هينام أكثر لأنه كان نايم فترة 16 ساعة صيام ومش هيعرف يهضم مالذ وطاب وهيعمل سوء هضم وانتفاخات وتلبك صحصح جهازك الهضمي بشوربه دافئه وقوم صلي وبعدين ارجع كمل أكلك هيكون جهازك الهضمي صحصح ومستعد لهضم مالذ وطاب وبعد الافطار بشويه اشرب مشروباتك لكن بعد ماتكون سخنت شوية أو تكون متوسطة البروده.



