نيللي كريم وأحمد فهمي من أعمالهم في إعلان إحدى شركات المحمول

طرحت إحدى شركات الاتصالات الشهيرة إعلان جديد ضمن كوكبة من نجوم الفن والغناء في مصر والعالم العربي.



وشارك في الاعلان كل من المطربة المغربية سميرة سعيد والفنان محمد رمضان، والفنانة نيللي كريم، والمطرب علي الحجار، والفنانة شيرين رضا، والمطرب والممثل أحمد فهمي.



وسخرت نيللي في الإعلان من الكآبة التي تتسم بها أعمالها في رمضان سنويًا، مؤكدة انها تتمنى الفرح.



كما سخر أحمد فهمي من ظهوره المتكرر في تقديم البرامج والغناء والتمثيل، إلى جانب تقديمه شخصية الخائن في مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن".