ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نيللي كريم وأحمد فهمي من أعمالهم في إعلان إحدى شركات المحمول

السبت 19/مايو/2018 - 06:27 م
نيللي كريم وأحمد فهمي من أعمالهم في إعلان إحدى شركات المحمول
نيللي كريم وأحمد فهمي
طباعة
الفجر الفني
 
طرحت إحدى شركات الاتصالات الشهيرة إعلان جديد ضمن كوكبة من نجوم الفن والغناء في مصر والعالم العربي.

وشارك في الاعلان كل من المطربة المغربية سميرة سعيد والفنان محمد رمضان، والفنانة نيللي كريم، والمطرب علي الحجار، والفنانة شيرين رضا، والمطرب والممثل أحمد فهمي.

وسخرت نيللي في الإعلان من الكآبة التي تتسم بها أعمالها في رمضان سنويًا، مؤكدة انها تتمنى الفرح.

كما سخر أحمد فهمي من ظهوره المتكرر في تقديم البرامج والغناء والتمثيل، إلى جانب تقديمه شخصية الخائن في مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
-
x
20:00
-
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
0
x
18:15
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
15:00
1
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 7:00:03 PM