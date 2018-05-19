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تجديد حبس متهمين في قضية خطف طفل في أوسيم

السبت 19/مايو/2018 - 06:25 م
تجديد حبس متهمين في قضية خطف طفل في أوسيم
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نجاة الجنزوري
 

أمرت نيابة أوسيم بتجديد حبس مرتكبي واقعة خطف طفل 15يوما عبى ذمة التحقيقات ومساومة أهله بدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه بدائرة مركز أوسيم.

 

تعود الواقعه عندما ورد بلاغ لقسم شرطة أوسيم بالجيزه من والد الطفل ويدعي (احمد.ع.ا) باتهامه للمدعو (سليمان.ط.م) لاختطاف ابنه عمرو ويبلغ من العمر3سنوات واتصاله بوالد الطفل بطلب فديه قدرها 50الف جنيه نظير رجوع ابنه عمرو

 

وكشفت التحريات بان مرتكبي الواقعه وراء خطف الطفل هم: المتهم الاول (سليمان.ط.م)27 سنه والمتهم الثاني يدعي سيد ه.ع21سنه سائق والمتهم الثالث يدعي احمد.ا.ا 25سنه طالب والمتهم الرابع يدعي سعد.ع.ع20سنه عاطل والمتهم الخامس يدعي خالد.ج 22سنه سائق وجميعهم مقيمون بقرية بشتيل بمركز اوسيم بالجيزه اما المتهم الاخير ويدعي محمد.خ.ح 26سنه سائق ومقيم بعزبة مرسي بمنطقةالمطريه محافظة القاهره وعلي الفور بتشكيل بحث جنائي تم ضبطهم باحدي الشقق بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبيه وتم تحرير الطفل ورجوعه الي اهله وبمواجهة المتهمين امام النيابه اعترفوا بارتكاب الواقعه بتحريض من المتهم الاول المدعو سليمان لوجود خلافات بينه وبين والد الطفل.

 

وحرر محضر بالواقعه وأمرت النيابه بما سبق

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