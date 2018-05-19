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أسعار الذهب اليوم السبت 19-5-2018 في محافظة المنيا

السبت 19/مايو/2018 - 06:30 م
أسعار الذهب اليوم السبت 19-5-2018 في محافظة المنيا
ذهب - ارشيفية
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أحمد الخميسى
 

شهدت أسواق الذهب في مراكز محافظة المنيا، اليوم السبت، ثبات عقب ارتفاع سعر الجرام بقيمة جنيهان بمحلات الصاغة بمحافظة المنيا، بالمقارنة بأسعار أمس.

وحسب تاجر مصوغات، فبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مبلغ 740 جنيهًا، وكان سعره أمس 736 جنيهًا، وبلغ عيار 21 نحو 647 جنيهًا، وكان سعره 650 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 555 جنيهًأ، وكان سعره 534 جنيهًا للجرام.

وتابع أنه بلغ عيار 14 سجل مبلغ 416 جنيهًا، وكان سعره 415 جنيهًا، وسجل عيار 12 مبلغ 368 جنيهًا، وكان سعره 367 جنيهًا للجرام، في حين سجل الجنيه الذهب في تعاملات اليوم 5 آلاف و200 جنيها، وكان سعره 5 آلاف و175 جنيهًا.

كما وصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 25 إلى 60 جنيه، وسيتم تحديث الاسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات اسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في اسعار الذهب العالمية بصورة فورية..
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