أسعار الفاكهة اليوم السبت 19-5-2018 في محافظة المنيا

شهدت أسعار الفاكهة بمحافظة المنيا، اليوم السبت، استقرارا ملحوظا، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 8 جنيهات، والرمان 5 جنيهات، الكاكا 8 جنيهات.



وسجل سعر التفاح المصري 12 جنيهًا، التفاح الأمريكي 24 جنيهًا، المانجو من 12 إلى 20 جنيهًا، البلح الأحمر 6 جنيهات، البلح الأسمر 5 جنيهات.

