أسعار الفاكهة اليوم السبت 19-5-2018 في محافظة المنيا
السبت 19/مايو/2018 - 06:30 م
أحمد الخميسى
شهدت أسعار الفاكهة بمحافظة المنيا، اليوم السبت، استقرارا ملحوظا، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 8 جنيهات، والرمان 5 جنيهات، الكاكا 8 جنيهات.
وسجل سعر التفاح المصري 12 جنيهًا، التفاح الأمريكي 24 جنيهًا، المانجو من 12 إلى 20 جنيهًا، البلح الأحمر 6 جنيهات، البلح الأسمر 5 جنيهات.
وسجل سعر التفاح المصري 12 جنيهًا، التفاح الأمريكي 24 جنيهًا، المانجو من 12 إلى 20 جنيهًا، البلح الأحمر 6 جنيهات، البلح الأسمر 5 جنيهات.
المزيد عن: محافظات فاكهة اسعار الفاكهه أسعار