شوقي غريب يضم 30 لاعبا لمعسكر المنتخب الأوليمبي





أعلن الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن قائمة أولية للمنتخب تضم 30 لاعباً للانضمام لمعسكر مفتوح بالقاهرة اعتباراً من بعد غدٍ الاثنين على أن يتم اختيار ٢٤ لاعباً منهم للسفر الي تونس في السادس والعشرين من مايو الحالي لخوض مباراة ودية أمام المنتخب التونسي في التاسع والعشرين من الشهر ذاته ، قبل التوجه للجزائر لخوض مباراتين وديتين امام منتخب الجزائر يومي الثالث والسادس من يونيو المقبل.

وتضم القائمة 30 لاعباً من بينهم كريم العراقي لاعب المصري وإلى جواره 29 لاعب هم احمد ياسر ريان ، احمد حمدي ، اكرم توفيق ، كريم نيدفيد ، محمود الجزار ، صلاح محسن من الأهلي ، محمد صادق ، وجيه عبدالحكيم من الاسماعيلي ، احمد ابو الفتوح ، عمر صلاح من الزمالك ، محمد عصام الغندور من طلائع الجيش ، اسامه جلال ، محمد دسوقي من مصر المقاصة ، طاهر محمد طاهر ، عبدالوهاب اسماعيل ، يوسف اسماعيل من المقاولون العرب ، محمود مرعي ، أحمد عفيفي من وادي دجلة ، فوزي الحناوي ، مروان النجار من الاتحاد السكندري ، مصطفي جابر من الانتاج الحربي ، ناصر منسي ، احمد مصطفي ، شهاب الدين خالد من الداخلية ، محمد عبدالسلام من بتروجيت ، ناصر ماهر ، ابراهيم عبدالقوي من سموحة ، عمر رضوان من الرجاء ، شريف رضا من الأسيوطي.