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داعية إسلامي يوضح حكم أخذ الحقن بنهار رمضان

السبت 19/مايو/2018 - 06:25 م
داعية إسلامي يوضح حكم أخذ الحقن بنهار رمضان
داعية إسلامي
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رقية جمال
 
أوضح الداعية أحمد عبد الرحيم، باحث بالأزهر الشريف، حكم أخذ الحقن خلال نهار رمضان.

وأضاف "عبد الرحيم"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن جميع الحقن العضل والوريد والشرجية لا تفطر، وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى على المواطنين.

ونوه، إلى أن الحقن الوحيدة التى تُفطر هي الحقن التى تقوم مقام الطعام، كالجلوكوز وغيره.
المزيد عن: مصر داعية إسلامي الداعية أحمد عبد الرحيم التوك شو اخبار مصر
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