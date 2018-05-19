داعية إسلامي يوضح حكم أخذ الحقن بنهار رمضان

أوضح الداعية أحمد عبد الرحيم، باحث بالأزهر الشريف، حكم أخذ الحقن خلال نهار رمضان.



وأضاف "عبد الرحيم"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن جميع الحقن العضل والوريد والشرجية لا تفطر، وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى على المواطنين.



ونوه، إلى أن الحقن الوحيدة التى تُفطر هي الحقن التى تقوم مقام الطعام، كالجلوكوز وغيره.

