تسليم رفات ضحايا الديكتاتورية الإسبانية لعائلاتهم بعد 80 عاما

تمّ تسليم رفات 22 شخصاً قتلوا خلال الحرب الاهلية الإسبانية بين عامى 1936 و 1939 إلى ذويهم فى احتفال بمقاطعة جوادالاخارا، السبت بعد أن كشفت التحقيقات عن مقبرة جماعية يشتبه أنها ضحية للديكتاتورية.

ووفقاً لوكالة رويترز، شارك المئات فى عملية التسليم بعد انتشال الجثث من مقبرة يعتقد أنها تضم ​​نحو 800 ضحية للعنف السياسى خلال دكتاتورية الجنرال فرانشيسكو فرانكو، التي دامت 4 سنوات أعقبت الحرب.

وخلال الاحتفال، تمّ تسليم الرفات للعائلات فى صناديق خشبية بسيطة مغطاة بقطعة قماش حمراء، وصورة للمتوفَى، وخططّت العائلات لإعطاء أحبائهم دفن مناسب فى المقابر بجميع أنحاء المنطقة مساء السبت.