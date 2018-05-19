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الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأحد 20-5-2018 بمحافظة الشرقية

السبت 19/مايو/2018 - 05:25 م
الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأحد 20-5-2018 بمحافظة الشرقية
حالة الطقس غدا الأحد
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إسلام علي وسمر السيد
 
تشهد محافظة الشرقية، غدًا الأحد، طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وانخفاضًا في درجة حرارة الهواء.

ويسود طقس معتدل نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، حيث تصل درجات الحرارة 22 الصغرى و41 الكبرى.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل لدفء على أغلب الأنحاء نهارًا، بارد في أول الليل، وشديد البرودة في أخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
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