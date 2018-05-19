"كلبش 2".. حديث الشارع المصري ومنصات السوشيال ميديا (صور)

نجح المسلسل الرمضاني "كلبش2" الذي يجسد بطولته الفنان أمير كرارة، في لفت انتباه متابعو الأعمال الدرامية الرمضانية، بل حقق نجاحًا وسط الجماهير منذ عرضه حلقته الأولى وحتى الآن.

ويرى مراقبون، أن مسلسل كلبش سيحقق الصدارة وسط الأعمال الفنية الرمضانية، موضحين أن هناك علامات دالة على ذلك.

"رواد المقاهي يجتمعون في حب سليم الأنصاري"

أشار كثير من رواد مواقع التواصل، إلى أن أغلبية المقاهي الشعبية تضبط المحطات التلفزيونية على قناة الحياة، بناءً على رغبة رواد المقاهي الذين يفضلوا مشاهدة مسلسل كلبش، وكان من أبرز الأمثلة الدالة على ذلك، ما أكده الفنان بيومي فؤاد عبر تويتر عندما غرد قائلًا: "معدي على القهوة، لقيت الناس بتسقف وبيهيصوا جامد، سألت فيه إيه قالولي سليم الأنصاري مسك إرهابي".

"موضة سليم الأنصاري تجتاح صالونات الحلاقة"

أوضح الكثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي، أن الهيئة التي يظهر بها الفنان أمير كرارة خلال المسلسل، أصبحت موضة يقتضي بها الشباب، فضلًا عن إعجاب الفتيات بهذا الشكل، أبدى الكثير من مستخدمو المواقع الاجتماعية إعجابهم بهذا الشكل، حتى أصبح هذا المظهر أحد الاختيارات الرئيسية لدى مصففي الشعر وفي صالونات الحلاقة.

"هاشتاجات باشا مصر تثير ضجة المنصات"

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، هاشتاجات تحمل اسم "باشا مصر" و "سليم الأنصاري"، إضافة إلى تدوين منشورات تشيد بالمسلسل، ما تسبب في صدارة المسلسل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لمدة 3 أيام.

مسلسل "كلبش 2" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكي، محمد علي رزق، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوي، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسي، ويعرض على قناة الحياة.