رسميا.. لجنة الكرة تحدد 6 مدربين لاختيار المدير الفني للأهلي

ناقشت لجنة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطي في اجتماعها الذي جرى بعد ظهر اليوم وأستمر لعدة ساعات السيرة الذاتية للعديد من المدربين الأجانب المميزين لتولى أي منهم مهمة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة..





وبعد مداولات أستقرت اللجنة على 6 مدربين "أرجنتيني وبرتغالي وبرازيلي وهولندي وصربي وتشيكي" وأبدت اللجنه رضاها عما تضمنته السيرة الذاتية لهؤلاء المدربين خاصة وأنه كان هناك تركيز على أن يكون المدير الفني للأهلي من أصحاب المستوى المتميز والسيرة الذاتية التي تشهد على نجاحه..





هذا وبدأت اللجنه في فتح قنوات التفاوض مع هؤلاء المدربين وفقا للترتيب الذي وضعته على أن يتم انجاز هذا الأمر في أقرب وقت ممكن.. وبعيدًا عن المدارس الكروية الستة التي تم الأستقرار عليها.





فقد ناقشت اللجنه العديد من الأمور الخاصة بقطاع الكرة منها لجنة التعاقدات والتنسيق. وأيضًا تطرقت إلى قطاع الناشئين بعد دراسة التقرير المقدم من الدكتور عمرو ابو المجد مدير القطاع الحالي خاصة أن اللجنة وضعت خطة متكاملة للنهوض بقطاع الناشئين والتخلص من السلبيات في الفترة الماضية وتطوير الأيجابيات بما يتواكب من آليات العمل الأحترافي ليعود القطاع كأكبر ممول للفريق الأول بالعناصر الموهوبة..





كما ناقشت اللجنة التصور الخاص بالأكاديمية في إطار الأهداف التي تم تحديدها في مقدمتها الفنية والأدارية والعمل على توسيع قاعدة الأكاديمية في كافة انحاء مصر والبدء في انشاء فروع للأكاديمية في كلا من الشرقية والبحيرة وبنها..





هذا وأعتبرت اللجنة نفسها في حالة إنعقاد مستمر لحين الأنتهاء من كافة الأمور الخاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو الأكاديمية إضافة إلى لجنة التعاقدات والتنسيق.



