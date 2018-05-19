مشاهدة البث المباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

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معلومات عن مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بدون تقطيع اليوم تشيلسي Vs مان يونايتد، البطولة : نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1، الملعب : ويمبلي "محايد" ، المعلقين : عصام الشوالي وخالد الحدي .





موعد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم في تمام الـ 19:15 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 18:15 مساءاً بتوقيت مصر .





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