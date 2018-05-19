ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حالة الطقس اليوم السبت 19-5-2018 بمحافظة الشرقية

السبت 19/مايو/2018 - 05:23 م
حالة الطقس اليوم السبت 19-5-2018 بمحافظة الشرقية
حالة الطقس اليوم
طباعة
إسلام علي وسمر السيد
 
تشهد محافظة الشرقية، اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وانخفاضًا في درجة حرارة الهواء.

ويسود طقس معتدل نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، حيث تصل درجات الحرارة 21 الصغرى و42 الكبرى.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس مائل لدفء على أغلب الأنحاء نهارًا، بارد في أول الليل، وشديد البرودة في أخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
المزيد عن: هيئة الارصاد الجوية محافظة الشرقية طقس محافظة الشرقية طقس اليوم السبت طقس اليوم طقس الشرقية طقس السبت حالة طقس السبت حالة طقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس الطقس اليوم الشرقية الارصاد الجوية الارصاد ارتفاع الحرارة اخبار محافظة الشرقية اخبار حالة الطقس اخبار الطقس اليوم اخبار الطقس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
-
x
20:00
-
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
18:15
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 5:30:03 PM