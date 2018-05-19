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سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 19-5-2018 بمحافظة الشرقية

السبت 19/مايو/2018 - 05:21 م
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 19-5-2018 بمحافظة الشرقية
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري
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إسلام علي وسمر السيد
 
استقر سعر صرف الريال السعودي، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، وبلغ 4.68 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، في تعاملات البنك الأهلي.

ويعتبر استقرار سعر الريال السعوي، هي الحالة التي تشهدها العملة السعودية منذ انتهاء موسم الحج، حيث كان السعر خلال الموسم يشهد بعض التغيرات الطفيفة سواء هبوطا أو ارتفاعا، ولكن بعد انتهاء موسم الحج وقلة الطلب على العملة السعودية، يشهد السعر استقرارا حتى الآن.
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