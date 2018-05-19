مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم السبت 19-5-2018 نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي
السبت 19/مايو/2018 - 05:19 م
محمد الشيخ
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معلومات عن مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد أون لاين اليوم مانشستر يونايتد Vs تشيلسي، البطولة : نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2، الملعب : ملعب ويمبلي، المعلقين : عصام الشوالي + خالد الحدي .
موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم في تمام الـ 7:15 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 6:15 مساءاً بتوقيت مصر .
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