بوفون ينهي مشواره مع يوفنتوس بوداع أسطوري





ودَّع جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، جماهير فريقه، وزملاءه اللاعبين، بعد خروجه في الدقيقة 64 من مباراة هيلاس فيرونا، في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

كان بوفون، أعلن، الخميس الماضي، أنه سيترك يوفنتوس، بعدما قضى معه 17 عاما، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام الرحيل لنادٍ آخر، أو الاعتزال.

وحرص ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، على استبدال بوفون بكارلو بنسوليو، في الدقيقة 64، ليتوقف اللعب قليلاً، حيث قام الحارس المخضرم بوداع زملائه، ولاعبي الفريق المنافس، بالإضافة للجماهير.

كما حرص بوفون، عقب خروجه من ملعب المباراة، على التوجه ناحية الجماهير لمصافحتهم.