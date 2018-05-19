نجوم الفن والرياضة.. معازيم حفل الزفاف الملكي "على كل شكل ولون" (صور)

احتشدت أعداد غفيرة في شوارع مدينة ويندسور البريطانية استعدادًا للاحتفال بزفاف الأمير هاري والممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل، ونظم الزفاف في قصر ويندسور الذي يعد أحد مقرات الإقامة الرئيسية للملكة اليزابيث الثانية.

وأتم الأمير هاري والممثلة الأميركية السابقة، ميغان ماركل، زواجهما رسميا، السبت، في حفل مهيب حضره نخبة من نجوم بريطانيا والعالم، بالإضافة إلى مئات آلاف الأشخاص، الذين احتشدوا في بلدة ويندسور لتهنئة العروسين.

الملكة إليزابيث

وحضرت الملكة إليزابيث الحفل برفقة زوجها الأمير فيليب، وقام الأمير تشارلز، والد هاري، بتسليم ميغان إلى عريسها، في ظل غياب والدها وعدم تمكنه من الحضور من الولايات المتحدة، فيما بقيت والدتها على مقربة منها طيلة الحفل، وحضر الحفل بقية أفراد العائلة المالكة، فيما شارك الأمير وليام في مراسم الاحتفال بصفته "الإشبين".

أوبرا وينفري

وهناك عدد من المشاهير حضروا حفل الزفاف، فأفادت وكالة "رويترز" بأن المذيعة الأمريكية الشهيرة، أوبرا وينفري، قد وصلت إلى حفل الزفاف الملكي.

إدريس ألبا

كما وصل أيضا الممثل البريطاني إدريس ألبا برفقة خطيبته عارضة الأزياء الشهيرة سابرينا دور.

ديفيد بيكهام

وكذلك نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام برفقة زوجته فيكتوريا بيكهام، وعلى هامش الرياضة أيضًا حضرت لاعبة التنس سيرينا وليامز.

جورج كلوني

والممثل الأمريكي جورج كلوني، وزوجته المحامية الشهيرة أمل علم الدين.

المغني إلتون جون

ومن بين نجوم الفن والرياضة الذين توافدوا على حفل الزفاف، المغني إلتون جون، الذي كان صديقا مقربا للراحلة الأميرة ديانا والدة هاري.

نجوم بالحفل الملكي

بالإضافة للمغنية البريطانية جوس ستون، بحسب صحيفتيThe Daily Telegraph، وThe Guardian البريطانيتي، وكذلك الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، ومغني البوب البريطاني جيمس بلانت.