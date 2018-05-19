ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نجوم الفن والرياضة.. معازيم حفل الزفاف الملكي "على كل شكل ولون" (صور)

السبت 19/مايو/2018 - 05:18 م
نجوم الفن والرياضة.. معازيم حفل الزفاف الملكي على كل شكل ولون (صور)
طباعة
محمد العطار
 

احتشدت أعداد غفيرة في شوارع مدينة ويندسور البريطانية استعدادًا للاحتفال بزفاف الأمير هاري والممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل، ونظم الزفاف في قصر ويندسور الذي يعد أحد مقرات الإقامة الرئيسية للملكة اليزابيث الثانية.

 

وأتم الأمير هاري والممثلة الأميركية السابقة، ميغان ماركل، زواجهما رسميا، السبت، في حفل مهيب حضره نخبة من نجوم بريطانيا والعالم، بالإضافة إلى مئات آلاف الأشخاص، الذين احتشدوا في بلدة ويندسور لتهنئة العروسين.

 

الملكة إليزابيث

وحضرت الملكة إليزابيث الحفل برفقة زوجها الأمير فيليب، وقام الأمير تشارلز، والد هاري، بتسليم ميغان إلى عريسها، في ظل غياب والدها وعدم تمكنه من الحضور من الولايات المتحدة، فيما بقيت والدتها على مقربة منها طيلة الحفل، وحضر الحفل بقية أفراد العائلة المالكة، فيما شارك الأمير وليام في مراسم الاحتفال بصفته "الإشبين".

 

أوبرا وينفري

وهناك عدد من المشاهير حضروا حفل الزفاف، فأفادت وكالة "رويترز" بأن المذيعة الأمريكية الشهيرة، أوبرا وينفري، قد وصلت إلى حفل الزفاف الملكي.

 

إدريس ألبا

كما وصل أيضا الممثل البريطاني إدريس ألبا برفقة خطيبته عارضة الأزياء الشهيرة سابرينا دور.

 

ديفيد بيكهام

وكذلك نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام برفقة زوجته فيكتوريا بيكهام، وعلى هامش الرياضة أيضًا حضرت لاعبة التنس سيرينا وليامز.

 

جورج كلوني

والممثل الأمريكي جورج كلوني، وزوجته المحامية الشهيرة أمل علم الدين.

 

المغني إلتون جون

ومن بين نجوم الفن والرياضة الذين توافدوا على حفل الزفاف، المغني إلتون جون، الذي كان صديقا مقربا للراحلة الأميرة ديانا والدة هاري.

 

نجوم بالحفل الملكي

بالإضافة للمغنية البريطانية جوس ستون، بحسب صحيفتيThe Daily Telegraph، وThe Guardian البريطانيتي، وكذلك الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، ومغني البوب البريطاني جيمس بلانت.

 

المزيد عن: حفل الزفاف الملكي الامير هاري الأمير هاري وميجان ميركل استعدادات الحفل الزفاف
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
-
x
20:00
-
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
18:15
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 5:30:03 PM