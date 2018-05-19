حكم عليه بالسجن مدى الحياة.. من هو "إياد الراوي" القائد الراحل للحرس الجمهوري العراقي

توفي إياد الراوي، قائد الحرس الجمهوري في عهد الرئيس السابق العراقي الراحل صدام حسين، خلال حقبة الحرب العراقية – الإيرانية، إثر إصابته بجلطة دماغية أثناء قضاءه حكما بالسجن مدى الحياة.



وترصد "الفجر" أبرز 10 معلومات عن " الراوي" قائد الحرس الجمهوري للرئيس الراحل صدام حسين



1- هو إياد فتيح خليفة الراوي المولود في مدينة راوة الواقعة على الجهة اليسرى لنهر الفرات عام 1942، وكان من أشد الموالين لصدام حسين.



2- بدأت خدمته في الجيش العراقي كضابط في وحدة مدرعة حيث قاتل لاحقًا في الحرب العراقية الإيرانية.



3- كان فريق أول ركن في الحرس الجمهوري العراقي وخدم في وقت لاحق رئيسًا لجيش القدس، وهو قوة شبه عسكرية أنشأت في أوائل عام 2001 استجابة لبداية الانتفاضة الثانية، بهدف هزيمة إسرائيل وتحرير فلسطين والقدس، حسبما قيل.



4- كُرّم عدة مرات وحصل على الكثير من الأوسمة والأنواط، بنحو 27 وسامًا خلال الحرب العراقية الإيرانية.



5- خدم كقائد في قوات الحرس الجمهوري في معركة تحرير الفاو، التي ضمت حوالي 60 في المائة من القوات المنتشرة.



6- صنف كأحد قادة الدرجة الأولى القلائل حيث لعب دورا كبيرا في تحسين نوعية الحرس الجمهوري خلال الحرب العراقية الإيرانية من خلال نصائحه وإرشاداته.



7- كما صنف ضمن قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات قبل غزو العراق عام 2003.



8- عقب الغزو الأمريكي للعراق ألقي القبض على "الراوي" في 4 يونيو 2003، وكان تسلسله رقم 30 في قائمة القيادة المركزية لأبرز 55 من المطلوبين.



9- في عام 2008، تلقى الراوي حكمًا بالسجن مدى حياة لدوره في قمع الانتفاضة ضد حكم نظام صدام حسين عام 1991 في العراق، حسبما تردد.



10- وأصيب الراوي بجلطة دماغية منذ نحو أسبوع نقل على إثرها من السجن الى مستشفى اليرموك التعليمي لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة داخل المستشفى.



