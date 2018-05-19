بريانكا تشوبرا تتألق في حفل زفاف الأمير هاري وميجان ميركل (صور)

حضرت النجمة الهندية بريانكا تشوبرا، حفل الزفاف الملكي للأمير هاري والممثلة الأمريكية ميجان ميركل، والذي أقيم في كنيسة سانت جورج في وندسور، بحضور العديد من مشاهير المجتمع حول العالم.

وارتدت بريانكا تنورة وجاكيت من تصميم البريطانية الشهيرة فيفيان ويستورد، وزادت من أناقتها بقبعة كلاسيكية، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الملكية.





ومن المعروف أن بريانكا تربطها صداقة قوية بميجان منذ سنوات، وقد تقابلت بيسي عدة مرات مع الأمير هاري، وكانت على قائمة المدعوين في حفل الزفاف.





وفي المساء، ستتم دعوة حوالي 200 ضيف إلى حفل استقبال مسائي آخر، لكن هذه المرة يقيمه الأمير تشارلز بفروج "مور هاوس"، وقد أكد مسؤولون في قصر كينسينجتون أن والد النجمة ميجان سيصطحبها خلال دخول القاعة.