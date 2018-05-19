"الكنيسي": لم نرصد أي مخالفات ببرنامج "رامز تحت الصفر"

نفى حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، صدور قرارات بوقف برنامج الفنان رامز جلال، والمعروض على شاشة MBC مصر تحت عنوان "رامز تحت الصفر".

وكشف "الكنيسي" في تصريحات صحفية، اليوم، أن النقابة تقوم بالتنسيق مع لجنة المتابعة والرصد والمجلس الأعلى للإعلام لرصد مخالفات البرامج والمسلسلات خلال الشهر الكريم، وأن اللجنة ستعلن فى تقرير نهاية الأسبوع الجاري تفاصيل المخالفات، موضحًا أن برنامج "رامز تحت الصفر" لم يصدر ضده أى مخالفات تذكر.



