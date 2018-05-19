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أسعار الحديد اليوم السبت 19-5-2018 بمحافظة الشرقية

السبت 19/مايو/2018 - 05:17 م
أسعار الحديد اليوم السبت 19-5-2018 بمحافظة الشرقية
أسعار الحديد اليوم
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إسلام علي وسمر السيد
 
استقرت أسعار حديد التسليح اليوم السبت، بمحافظة الشرقية، حيث سجل متوسط سعر طن حديد عز 13000 جنيه، وسجل طن حديد بشاي 13000 جنيه، وطن حديد الوطنية للصلب "العتال" 12750 جنيهًا.

وسجل طن حديد المصريين سعر 13100 جنيه، وطن حديد المراكبي سعر 12750 جنيهًا، والجارحي سعر 12950 جنيهًا، وسجل الحديد الصيني والأوكراني والتركي 12750 جنيهًا للطن.
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