أسعار الحديد اليوم السبت 19-5-2018 بمحافظة الشرقية
السبت 19/مايو/2018 - 05:17 م
إسلام علي وسمر السيد
استقرت أسعار حديد التسليح اليوم السبت، بمحافظة الشرقية، حيث سجل متوسط سعر طن حديد عز 13000 جنيه، وسجل طن حديد بشاي 13000 جنيه، وطن حديد الوطنية للصلب "العتال" 12750 جنيهًا.
وسجل طن حديد المصريين سعر 13100 جنيه، وطن حديد المراكبي سعر 12750 جنيهًا، والجارحي سعر 12950 جنيهًا، وسجل الحديد الصيني والأوكراني والتركي 12750 جنيهًا للطن.
وسجل طن حديد المصريين سعر 13100 جنيه، وطن حديد المراكبي سعر 12750 جنيهًا، والجارحي سعر 12950 جنيهًا، وسجل الحديد الصيني والأوكراني والتركي 12750 جنيهًا للطن.
المزيد عن: محافظة الشرقية سعر الحديد في مصر سعر الحديد اليوم سعر الحديد الشرقية اليوم الحديد اسعار الحديد في مصر اسعار الحديد اليوم اسعار الحديد اخبار الشرقية