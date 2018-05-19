استمرار المساعدات الرمضانية للاجئي الروهينجا من مركز سلمان للإغاثة

تستمر جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم الثاني من رمضان، من أجل توزيع السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين الروهينجا، في مخيمي بالوكالي وكمدوم، في منطقة كوكس بازار، في جمهورية بنغلاديش.



