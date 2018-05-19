استمرار المساعدات الرمضانية للاجئي الروهينجا من مركز سلمان للإغاثة
السبت 19/مايو/2018 - 05:13 م
تستمر جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم الثاني من رمضان، من أجل توزيع السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين الروهينجا، في مخيمي بالوكالي وكمدوم، في منطقة كوكس بازار، في جمهورية بنغلاديش.
ويُذكر أن هذا النشاط يأتي في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للمحتاجين في عدد من الدول ومنهم الأقلية الروهنجية النازحة، داخل ميانيمار واللاجئين منهم في بنغلاديش.
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