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مفاجأة في طقس رابع أيام شهر رمضان.. والأرصاد تحذر من الشبورة المائية

السبت 19/مايو/2018 - 05:15 م
مفاجأة في طقس رابع أيام شهر رمضان.. والأرصاد تحذر من الشبورة المائية
أرشيفية
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد رابع أيام شهر رمضان المبارك، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية  نهار لطيف ليلا.
 
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار فى مناطق من جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس كما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 39  والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 30  والصغرى 19 .
 

المزيد عن: طقس شديد الحرارة شهر رمضان المبارك شهر رمضان خبراء هيئة الأرصاد الجوية ايام رمضان
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