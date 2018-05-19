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سيلتا فيجو يحقق فوزا كبيرا في ختام الدوري الإسباني

السبت 19/مايو/2018 - 05:15 م
سيلتا فيجو يحقق فوزا كبيرا في ختام الدوري الإسباني
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وكالات
 

سيلتا فيجو يحقق فوزا كبيرا في ختام الدوري الإسباني

فاز سيلتا فيجو على ضيفه ليفانتي (4-2)، اليوم السبت في المرحلة الـ38 (الأخيرة) من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

تقدَّم ليفانتي بهدف سجله روبت روتشينا (ق 12)، وتعادل سيلتا فيجو عن طريق ماكسيميليانو جوميز (ق 29)، ثم سجل إياجو أسباس الهدف الثاني لسيلتا فيجو لينتهي الشوط الأول بتقدم سيلتا (2-1).

 

وفي الشوط الثاني سجل إياجو أسباس الهدف الثاني له والثالث لسيلتا (ق 48)، ثم سجل جوميز الهدف الثاني له والرابع لسيلتا فيجو، قبل أن يسجل خوسي لويس موراليس الهدف الثاني لليفانتي (ق 74).

 

ورفع سيلتا فيجو رصيده إلى 49 نقطة في المركز الـ11، وتوقف رصيد ليفانتي عن 46 نقطة بالمركز الـ15.

 

يُذكر أن برشلونة توج بلقب الدوري لهذا الموسم يوم 29 نيسان/أبريل الماضي، فيما هبطت فرق مالاجا، ولاس بالماس، وديبورتيفو لاكورونا رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية.

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