أسعار الأسماك اليوم السبت 19-5-2018 في محافظة الشرقية

استقرت أسعار الأسماك بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، حيث تراوح سعر البلطي ما بين 19 إلي 28 جنيها، والبوري بين 37 إلي 55 جنيها، والماكريل 28 جنيها، والمرجان 50 جنيها، والفيليه 95 جنيها.



بينما تراوح سمك المكرونة البلدي 50 جنيها، والكابوريا ما بين 50 إلي 90 جنيه، الجمبري ما بين 50 إلي 75 جنيها، والجمبري الجامبو 250 جنيها، وسمك السردين 27 جنيها، والسبيط 55 جنيها، والبربون ما بين 35 إلى 55 جنيها، وثعابين البحر 120 جنيها، والمكرونة السويسي 85 جنيهًا.



وسجل سعر المكرونة المجمد 33 جنيها للكيلو، والجمبري المجمد 75 جنيها للكيلو، والسردين المجمد 22 جنيها، والماكريل المجمد 39 جنيها.