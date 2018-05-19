انتصارات كروية مصرية بـ"نكهة رمضانية" (تقرير)

شهد شهر رمضان المبارك علي العديد من الانتصارات المُدوية في تاريخ الكرة المصرية في مختلف البطولات سواء علي مستوي الأندية أو المنتخبات الوطنية، إنتصارات ستظل عالقة في أذهان الجمهور المصري مهما مر الزمان.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في ثالث أيام شهر رمضان المبارك لعام 2018 أبرز الانتصارات في تاريخ الكرة المصرية للأندية والمنتخبات الوطنية خلال شهر الصيام:-









- "الكأس" يقود الفراعنة لربع نهائي أمم أفريقيا:

قاد أحمد الكأس نجم منتخب مصر السابق، الفراعنة إلي ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية عام 1996، وذلك بعدما سجل هدف الفوز للمنتخب في شباك أصحاب الأرض منتخب جنوب أفريقيا في ثالث جولات دور المجموعات وأقيمت المباراة في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، وكان يحتاج منتخب مصر هذا الفوز من أجل التأهل، حيث ارتفع رصيده لـ6 نقاط وصعد إلي دور الثمانية للبطولة برفقة منتخب "الأولاد".









- الزمالك يصعق مازيمبي بثنائية "العميد":

منح حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق، الزمالك بطاقة التأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2002، وذلك بعدما قاد فريقه للفوز علي مازيمبي بطل الكونغو 2/0 في لقاء إياب الدور نصف النهائي للبطولة القارية والذي جمع الفريقين في عاشر أيام شهر رمضان عام 1423 هجريًا في القاهرة، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهي بالتعادل الإيجابي 1/1 ليصعد الأبيض للمباراة النهائية للبطولة الأفريقية الذي توج بلقبها علي حساب الرجاء المغربي.









- الإسماعيلي يقهر الترجي (رايح – جاي):

حقق فريق الاسماعيلي فوزًا عريضًا علي الترجي التونسي بنتيجة 3/1 في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2003 في سادس أيام شهر رمضان المبارك عام 1424 هجريًا، وكرر الدراويش انتصاره بنفس النتيجة علي بطل تونس في لقاء الإياب علي ملعب "المنزه" في اليوم العشرين من شهر الصيام، ليتأهل للمباراة النهائية متفوقًا بنتيجة 6/2، ولكن خسر الاسماعيلي اللقب في النهائي لصالح إنيمبا النيجيري الذي تغلب عليه بنتيجة 2/1 في مجموع المباراتين.









- مصر تضرب رواندا بهدف "الصقر":

تغلب منتخب مصر علي نظيره الرواندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما فى تصفيات مونديال جنوب إفريقيا 2010، في اللقاء الذي جمعهما في 5 سبتمبر 2009 الموافق الخامس عشر من شهر رمضان المبارك عام 1430 هجريًا، وسجل هدف الفراعنة الصقر "أحمد حسن" ولكن فشل المنتخب في التأهل لكأس العالم في النهاية.









- تريكة يقهر الكونغو في تصفيات المونديال:

منح محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق، المنتخب المصري تأشيرة العبور للدور الثاني في تصفيات كأس العالم 2010، وذلك بعدما سجل هدف الفوز للفراعنة في شباك منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة صعبة خارج الديار أقيمت في 7 رمضان 1416 ولكن الحلم المصري لم يكتمل وفشل المنتخب في التأهل للمونديال في النهاية.









- ثلاثية مصرية في أولمبياد "لندن":

قاد محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق، المنتخب المصري الأوليمبي للفوز علي منتخب بلاروسيا 3-1 والتأهل إلي دور الثمانية في دورة الألعاب الأوليمبية "لندن 2012"، وسجل أهداف الفراعنة (محمد صلاح ومروان محسن ومحمد أبوتريكة)، كما ساهم "الماجيكو" في صناعة الهدفين الأول والثاني، ليتأهل المنتخب المصري رفقة منتخب البرازيل إلي الدور التالي للأولمبياد في إنجاز رائع للكرة المصرية.









- حجازي يقود الفراعنة الصغار للفوز على بنما:

في الثاني من أغسطس عام 2011 الموافق 2 رمضان عام 1432 هجرية كان منتخب مصر للشباب بقيادة مدربه المصري ضياء السيد علي موعد مع مواجهة أمام نظيره منتخب بنما في الجولة الثانية لكأس العالم للشباب التي أقيمت بـ"كولومبيا" ودخل الفراعنة الصغار اللقاء وفي جعبتهما نقطة وحيدة حصلوا عليها من تعادل ثمين مع منتخب البرازيل، واستطاع المدافع الصلب أحمد حجازي أن يخطف هدف الفوز للفراعنة في شباك بنما في الدقيقة 67 ليقترب المنتخب من التأهل للدور التالي بالبطولة بعدما رفع رصيده إلي 4 نقاط.









- رباعية مصرية في شباك النمسا بمونديال الشباب:

حقق منتخب الشباب فوزًا عريضًا علي نظيره النمساوي برباعية نظيفة في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2011 بـ"كولومبيا"، وذلك في رابع أيام شهر رمضان المبارك عام1432 هجريًا، و أحرز أهداف المباراة محمد غازى فى الدقيقة 30، ومحمد إبراهيم "هاتريك" فى الدقائق 14 و18 و37 ليصعد منتخب الفراعنة لدور الـ16 بالبطولة رفقة منتخب البرازيل.









- الأهلي يذل تشيلسي الغاني برباعية:

اكتسح فريق الأهلي نظيره تشيلسي الغاني بنتيجة 4/1 في اللقاء الذي جمعهما في 4 أغسطس 2012 الموافق 16 رمضان 1433 ضمن ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يذكر أن الأهلي نجح في التتويج باللقب القاري في هذا العام علي حساب الترجي التونسي.









- الزمالك يُسقط الصفاقسي بهدف "سيسيه":

قاد اللاعب البوركينابي عبد الله سيسيه مهاجم الزمالك السابق فريقه للفوز علي نظيره الصفاقسي التونسي في الجولة الأولي لدور المجموعات الأفريقي في 27 يونيو 2015 الموافق العاشر من رمضان لعام 1436 وحصد الأبيض أول 3 نقاط بالمجموعة.









- إنتصار ثمين للزمالك في أدغال أفريقيا:

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا علي نظيره أورلاندو بيراتيس بطل جنوب أفريقيا في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2015، في اللقاء الذي جمعهما في الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 1436 هجريًا، وسجل ثنائية الأبيض (معروف يوسف – مصطفي فتحي).



