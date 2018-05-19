سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 19-5-2018 في محافظة قنا

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية بتعاملات البنوك اليوم السبت بقنا، ثباتًا عقب تراجع فى سعر الدولار الأمريكي، واستقرارًا فى التعاملات.



ولقد سجل سعر صرف الدولار 17.60 جنيه للشراء، 17.70 جنيه للبيع، وانخفض أيضا سعر صرف اليورو الأوروبي ليسجل 20.37 جنيه للشراء، 20.63 جنيه للبيع، بينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني ليسجل 23.00 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع.



فيما استقر سعر صرف الفرنك السويسري ليسجل 17.53 جنيه للشراء، و17.75 للبيع.

