ألبوم صور حفل زفاف الأمير هاري وميجان ميركل
السبت 19/مايو/2018 - 03:44 م
صلاح حسن
أقيم منذ قليل حفل زفاف ملكي للأمير البريطاني هاري على الممثلة الأمريكية ميجان ميركل، في كنيسة سانت جورج بمدينة وندسور، وشهد الحفل العددي من الكواليس المميزة وحضره العديد من مشاهير العالم.
وحضرت الإعلامية والممثلة العالمية أوبرا وينفري، والنجم العالمي إدريس ألبا، والنجم العالمي جورج كلوني، وزوجته أمل علم الدين، واللاعب ديفيد بيكهام، وزوجته فيكتوريا بيكهام، وغيرهم وتجول العروسان بعدها في أرجاء وندسور في عربة حيث وجها التحية للحضور.
وفي المساء، ستتم دعوة حوالي 200 ضيف إلى حفل استقبال مسائي آخر، لكن هذه المرة يقيمه الأمير تشارلز بفروج "مور هاوس"، وقد أكد مسؤولون في قصر كينسينجتون أن والد النجمة ميجان سيصطحبها خلال دخول القاعة.
كان قصر كينسينجتون قد أعلن الأسبوع الماضي عن أن والدي ميجان ماركل قد تحدد دورهما في الزفاف، حيث سينتظرها والدها بالممر في حين ستتوجه والدتها إلى "ويندرسون كاسل"، كما اختار الأمير هاري الأمير ويليام ليقوم بدور "ذا بيست فريندز" المسؤول عن حمل خواتم الزفاف وإلقاء كلمة خلال حفل الزفاف وكيفية ظهور العريس خلال الحفل.
وكان القصر أعلن أنه لن يكون من بين المدعويين لحفل الزفاف سياسيون، أي أن "تريزا ماي" رئيسة وزراء بريطانيا لن تحضر الحفل، بحسب "بيزنيس انسايدر"، على الرغم من أن "ديفيد كاميرون" رئيس الوزراء السابق كان قد حضر زفاف الأمير ويليام والأمير كيت ميدلتون في أبريل 2011.
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