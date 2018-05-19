ألبوم صور حفل زفاف الأمير هاري وميجان ميركل

أقيم منذ قليل حفل زفاف ملكي للأمير البريطاني هاري على الممثلة الأمريكية ميجان ميركل، في كنيسة سانت جورج بمدينة وندسور، وشهد الحفل العددي من الكواليس المميزة وحضره العديد من مشاهير العالم.





وحضرت الإعلامية والممثلة العالمية أوبرا وينفري، والنجم العالمي إدريس ألبا، والنجم العالمي جورج كلوني، وزوجته أمل علم الدين، واللاعب ديفيد بيكهام، وزوجته فيكتوريا بيكهام، وغيرهم وتجول العروسان بعدها في أرجاء وندسور في عربة حيث وجها التحية للحضور.



