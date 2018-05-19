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أسعار الطوب اليوم السبت 19-5-2018 في محافظة قنا

السبت 19/مايو/2018 - 03:52 م
أسعار الطوب اليوم السبت 19-5-2018 في محافظة قنا
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بسام عبدالحميد
 
شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة قنا، اليوم السبت، استقرار في اسعار الطوب، حيث وصل سعر 1000 طوبة من الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترا لـ 918 جنيها.

وبلغ سعر 1000 طوبة من الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سم، نحو 4746 جنيها، وسعر الطوب الرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترا لـ550 جنيها للمتر المكعب.

بينما وصل سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40× 20× 12 سنتيمترا لـ 3729 جنيها مقابل ألف طوبة، وسعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سنتيمترا لـ 630 جنيها مقابل ألف طوبة.
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