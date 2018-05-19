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عشرات الجرحى إثر اصطدام حافلتين للركاب في مدينة نيويورك

السبت 19/مايو/2018 - 03:51 م
عشرات الجرحى إثر اصطدام حافلتين للركاب في مدينة نيويورك
حادث سير
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وكالات
 

تصادمت حافلتان للركاب أثناء الخروج من نفق يربط مدينة نيويورك بضواحي نيوجيرسي، الجمعة، ما أدى إلى إصابة 32 شخصا، وفق ما أعلنت وكالة رويترز.

 

وقال نائب رئيس إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، ستيفن روسو: "كلها إصابات طفيفة"، مضيفا أن الحادث وقع في نفق لينكولن.

 

من جانبها، ذكرت شرطة الميناء أن سبب الحادث هو أن إحدى الحافلتين اصطدمت بالحافلة الأخرى من الخلف، ما أدى لإصابة 32 شخصا.

 

المزيد عن: مدينة نيويورك حادث سير اصطدام حافلتين اصابة 32 شخص
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