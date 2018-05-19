قال مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي ومنتخب الأرجنتين، جونزالو هيجواين، اليوم الجمعة، إنه كان على وشك الاعتزال، كي لا تعاني والدته المريضة من الانتقادات التي كانت تطارده.



وأكد "البيبيتا" في تصريحات لقناة تي. إن. تي. سبورتس: "صرخت من أجل هدفي الذي ألغي. لكنني سجلت هدفاً أجمل، وهو وجود زوجة وطفلة إلى جواري. كل ما عدا ذلك يأتي في المقام الثاني عندما تكون أباً".



وتابع: "كنت على وشك الاعتزال. كنت قريبا جداً، لكن والدتي قالت لي ألا أفعل وأن أواصل. لو كان الأمر قاصراً علي وحدي لكنت اعتزلت. تخليت عن كرة القدم، وهي شيء أحبه، لكنني أحبها أكثر. طلبت مني أن أبذل المزيد لأنها لن تسمح بأن أترك شيئاً أحبه من أجلها".



وتمكن المهاجم الأرجنتيني المخضرم من تجاوز هذه اللحظات العصيبة بفضل "العناد"، موضحاً: "يسقط البعض ويواصل البعض الآخر. رأيت لاعبين كبار يسقطون في الطريق، وآخرون أقل موهبة يستمرون في مسيرة رائعة. الإصرار أمر رئيسي".



يذكر أن هيغواين دخل ضمن القائمة المبدئية المكونة من 35 لاعباً في منتخب الأرجنتين، الذي يدربه خورخي سامباولي لخوض مونديال روسيا، في الفترة بين 14 يونيو (حزيران) و15 يوليو (تموز) المقبلين.