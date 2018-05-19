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الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 19-5-2018 في محافظة قنا

السبت 19/مايو/2018 - 03:48 م
الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 19-5-2018 في محافظة قنا
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
تنشر بوابة "الفجر" اليوم السبت، توقعات درجات الحرارة في محافظة قنا، حيث يعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم حار نهارًا، حتى تبلغ الصغرى 25 درجة، والكبرى 39 درجة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت طقسا معتدلا، على كافة الأنحاء نهارا، لطيف في أول الليل.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.
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