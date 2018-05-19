مفاجأة.. رامز جلال لن يخضع لقرارات وتحقيقات "الأعلى للإعلام"

في مفاجأة قوية للدعاوى الطلبات التي وصلت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الإعلاميين، ضد برنامج "رامز تحت الصفر" للفنان رامز جلال، والذي يعرض حاليًا على قناة MBC مصر، والتي تطالبهم بمنع عرضه والتحقيق معه بسبب التجاوزات والألفاظ الخارجة داخل حلقاته.

أكد مصدر داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن رامز والبرنامج لن يخضع للقرارات التي سيصدرها المجلس أو نقابة الإعلاميين، وذلك لأن البرنامج يعرض على شاشة عربية غير مصرية، وأن الشركة المنتجة للبرنامج ليست مصرية، وأن رامز ليس عضوًا في نقابة الإعلاميين، وبالتالي تسقط عنه كل القرارات التي ستصدر ضد البرنامج.

يذكر أن رامز جلال استضاف في برنامجه كل من النجمة ياسمين صبري والنجمة الشابة ريم مصطفي، وحققت الحلقتين ردود أفعال واسعة عبر مواقع السوشيال ميديا، ويبدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر "دب مُفترس" من بين الجليد والأدغال، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهوره ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ما يزيد من فزعه وخوفه!

البرنامج يعرض يوميًا على شاشة MBC مصر في تمام الساعة السابعة مساءً، عقب آذان المغرب.