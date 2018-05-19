داعية: عدم الغسل من الجنابة لا يُفسد الصيام

تسائلت متصلة تُدعى أسماء، من القاهرة، عن حكم حدوث الجماع بين الزوجين، ولم يتم الاغتسال قبل آذان الفجر، فهل عليها وزر، وصيامها صحيح أم لا؟.



وعقب الشيخ أشرف الفيل، الداعية لإسلامي، خلال تقديمه برنامج "فتاوي" على فضائية "الحياة"، اليوم السبت، قائلًا: "إن الزوجين إذا انفصل من الجماع عند الآذان، فصيامهما صحيح ولا حرج في ذلك، لكن لو استكمل بعد الآذان فعليه القضاء والكفارة".



وتابع، أنه يمكن للجنب أن يغتسل بعد الفجر أو عندما يستيقظ من نومه، فعدم الغسل من الجنابة لا يُفسد الصيام.

