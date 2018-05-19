غدًا.."الرقابة المالية" تطلق أول منصة إلكترونية لتبادل البيانات مع شركات التأمين

يطلق محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية غدا الأحد، أول منصة إلكترونية لتبادل بيانات و معلومات شركات التأمين وعملاءها بالتعاون مع الاتحاد المصري للتامين فى خطوة أولى لإشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التامين المختلفة تفعيلا لاستراتيجية الهيئة في التوجه نحو الرقابة و الاشراف علي الأسواق المالية غير المصرفية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الأستثمار والتعاون الدولى ورؤساء شركات التأمين الأعضاء بالإتحاد.



وسوف تلعب المنصة الالكترونية دورا هاما فى حماية عملاء شركات التأمين ضد أية سياسات للتمييز في التعامل عند تقديم او تجديد الخدمة التأمينية، بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية، فضلا عن كونها اداة لحماية السوق من المتلاعبين بوثائق التامين، ومن العملاء الغير ملتزمين بمعايير و اشتراطات الاكتتاب و إجراءات السلامة و الأمن عند تجديد وثائق التأمين، وسوف تسهم المنصة الإلكترونية بدور لتحقيق السلامة والاستقرار قى نشاط التأمين والذى تبلغ حجم أقساطه 24 مليار جنيه لعدد 36 شركة تأمين قامت بتسديد إجمالى تعويضات تزيد عن 13 مليار جنيه ، وبصافى استثمارات يزيد عن 86 مليار جنيه فى 30 \6\ 2017، وتعمل المنصة الالكترونبة كأداة لتجميع كافة بيانات حالات رفض إبرام وثيقة التامين او تجديدها او الغائها و الأسباب التي أدت لذلك لتكون أمام عين الرقيب لتفعيل القواعد التشريعية المعنية بحماية عملاء شركات التأمين.

