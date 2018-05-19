محافظ الإسماعيلية يتفقد انتظام العمل بمعرض "أهلا رمضان" (صور)

تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والحاج جلال أبو الطاهر، والحاج السيد الكرسلى عضوا مجلس إدارة الغرفة التجارية، ونبيل الغريب مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة ولفيف من سيدات الأعمال عضوات المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال بالإسماعيلية، متابعة سير انتظام العمل بالمعرض السنوى " أهلا رمضان " الذى أقيم بمركز شباب الشيخ زايد بحى ثالث ويستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم والذى نظمته مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون والتنسيق التام مع مجلس ادارة الغرفة التجارية والمحافظة والمجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال وبمشاركة نحو 150 عارضا والذى يضم كافة مستلزمات شهر رمضان الكريم من الياميش والمكسرات وجميع السلع الاساسية وجميع المواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والخضر والفاكهة إلى جانب منتجات ومصنوعات سيدات الأعمال عضوات المجلس الاقتصادى والتى تشمل كافة المشغولات اليدوية والملابس والمصنوعات الجلدية والإكسسوارات والأطعمة الطازجة.



والذى يدار بالتعاون والتنسيق التام فيما بين مديرية التموين والتجارة ومديرية الزراعة والطب البيطرى والغرفة التجارية وجهاز خدمات القوات المسلحة ويضم عدد 70 عارضا لمستلزمات شهر رمضان والسلع الغذائية من التجار واصحاب محلات السوبر ماركت وشركات المنتجات الغذائية وعدد نحو 100 عارضة من سيدات الأعمال وتباع جميع المعروضات داخل المعرض بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها فى الاسواق بنسب تتراوح من 25الى35 % وذلك بهدف تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.



ويأتى هذا فى اطار تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار وضبط حركة الأسواق والعمل على توفير كافة السلع الغذائية والأساسية لجميع المواطنين بأسعار مخفضة ومكافحة غلاء الأسعار والعمل على ضخ كميات اضافية من كافة السلع بالمنافذ والأسواق ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة محدودى الدخل خلال تلك الفترة.



وأكد محافظ الإسماعيلية على ان المحافظة مازالت تواصل الخطة التنفيذية للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ بجميع مراكز ومدن المحافظة الى جانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة التى تغطى كافه قطاعات المحافظة وتوابعها من أجل توفير كافة السلع الأساسية للمواطنيين وأصدر تعليمات مشددة لوكيل وزارة التموين والمسئولين عن المعرض بضرورة التزام جميع التجار المشاركين فى المعرض بالبيع بسعر الجملة.