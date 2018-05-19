حيل ذكية وغير تقليدية لإزالة "المناكير" بسهولة

لكل من تبحث عن طريقة ازالة المناكير بعيدا عن استخدام المزيل التقليدي نظراً لما يحتويه من مواد كيمائية مركبة تؤدي مع الوقت إلى تلف الأظافر وتكسرها، إليك هذا الخبر السار: حان الوقت لتتخلّي عن هذا المستحضر من خلال لجوئك إلى طريقة ازالة المناكير بحيل طبيعية ومكونات موجودة في منزلك تساعدك على تحقيق الهدف نفسه.





1- طريقة ازالة المناكير بالخل الأبيض والليمون:

تعرفين أنه يمكنك استخدام الخلّ الأبيض لتنظيف بعض نواحي منزلك. لكنك لا تعلمين أنّه يمكنك أن تلجئي إليه أيضاً لتزيلي الطلاء عن أظافرك من دون أن تعرّضيها للأذى. إذاً، أضيفي إليه القليل من الليمون لمزيد من الفعالية وقومي بهذه الخطوات:

- ضعي، في وعاء، كوباً من الخل الأبيض وعصير حبة من الليمون أو البرتقال.





- إنقعي أظافرك في المزيج لمدة 10 إلى 15 دقيقة وقومي، خلال هذا الوقت، بفرك الطلاء بلطف وستلاحظين أنّه بات بإمكانك إزالته بسهولة.





2- طريقة ازالة المناكير بمعجون الأسنان المبيّض وبيكربونات الصودا:

يمكن هذا المعجون أن يزيل بقايا طلاء الأظافر وخصوصاً إذا أضفت إليه القليل من بيكربونات الصودا. إذاً، إبدئي العمل:





- إمزجي 5 كرات صغيرة من معجون الأسنان المبيّض مع القليل من بيكربونات الصودا.





- ضعي القليل من المزيج على أظافرك وافركيها بواسطة فرشاة أسنان قديمة. والنتيجة... مذهلة!





3- طريقة ازالة المناكير بماء الأوكسيجين:





هذه الحيلة هي الأكثر سهولة. إذاً، جرّبيها ولا تتردّدي. ولهذه الغاية:

- إمزجي كميّتين متساويتين من ماء الأوكسيجين والماء الدافئ.





- إنقعي أظافرك في المزيج لمدة 10 دقائق. ولتحصلي على أفضل نتيجة، احرصي على أن يكون الماء ساخناً قدر الإمكان شرط ألا يحرق أصابعك.





- وأثناء النقع، أفركي أظافرك بلطف ولن تصدّقي النتيجة.





4- طريقة ازالة المناكير بمنتج يحتوي على نسبة من السائل المطهّر للجروح:

وكلّما ارتفعت هذه النسبة، ازدادت فعالية المنتج في إزالة طلاء الأظافر. يمكنك أن تستخدمي مثلاً القليل من مثبّت الشعر أو العطر. لكن، عليك أن تتحلّي بالصبر وأن تنقعي أظافرك في السائل لمدة 20 دقيقة على الأقل لتحصلي على أفضل النتائج. وبعد ذلك افركيها بلطف وستلاحظين زوال الطلاء عنها بسهولة وخلال وقت قصير.