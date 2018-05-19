عدد حفارات النفط في أمريكا يستقر بعد 6 ارتفاعات أسبوعية متتالية





استقر عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة لهذا الأسبوع بعد صعوده لستة أسابيع متتالية رغم أن أسعار الخام ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، وهو ما يدفع شركات الحفر إلى استخراج كميات قياسية من النفط، وخصوصاً الخام الصخري.



وقالت شركة Baker Hughes لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي، إن إجمالي عدد الحفارات النفطية استقر عند 844 حفارةً في الأسبوع المنتهي في 18 مايو 2018، مرتفعاً كثيراً عن مستواه قبل عام عندما بلغ 720 حفارة، مع قيام شركات الطاقة بزيادة الانتاج بالتوازي مع مساعي أوبك لخفض الإمدادات العالمية في محاولة للاستفادة من صعود الأسعار.



وبلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي 987 حفارة، مرتفعاً عن المتوسط الذي بلغ 876 حفارة في 2017. ويشير ذلك إلى أن عدد الحفارات يتجه إلى أن يكون الأعلى منذ 2014 عندما سُجل متوسط بلغ 1862 حفارة.



