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سحر نصر: "بطبخ كوارع".. وهذه أصعب لحظات حياتي (فيديو)

السبت 19/مايو/2018 - 02:18 م
سحر نصر: بطبخ كوارع.. وهذه أصعب لحظات حياتي (فيديو)
سحر نصر
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هدى عبدالرازق
 
قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها تهتم بإطلالتها بنفسها، مشيرة إلى أنها كانت تستشير والدتها قبل وفاتها، ثم أصبحت تأخذ رأي ابنتها.

وأشارت "نصر"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "العربية"، إلى أن أصعب فترة مرت عليها كانت عندما علمت بخبر إصابة والدتها بمرض السرطان في نفس توقيت زفاف ابنتها الوحيدة، مضيفة أنها تطبخ لأسرتها بنفسها، متابعة: "بطبخ كويس، وبطبخ كوارع".

ووجهت نصيحة إلى المرأة العربية، قائلة: "كوني واثقة في قدراتك"، مضيفة أنها حريصة على متابعة "السوشيال ميديا".
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