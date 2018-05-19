الصين تعرض حزمة امتيازات لأمريكا للحد من العجز التجاري





قال مسؤولون أمريكيون مطلعون إن الصين تعرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تتكون من امتيازات تجارية وزيادة مشتريات السلع الأمريكية بهدف خفض العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار سنويا.



يأتي نبأ العرض خلال اليوم الأول من محادثات تجارية تستمر يومين في واشنطن وتركز على تسوية التهديدات بفرض رسوم بين أكبر اقتصادين في العالم. ولم يتضح حتى الآن كيف تحددت القيمة الإجمالية.



وقال أحد المصادر إن بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات ستكون مستفيدا رئيسيا من العرض الصيني إذا قبله ترامب. وبوينغ أكبر مصدر أمريكي وتبيع بالفعل نحو ربع طائراتها التجارية إلى زبائن صينيين.



وقال مصدر آخر مطلع على المحادثات إن الحزمة قد تشمل إزالة بعض الرسوم الصينية السارية بالفعل على منتجات زراعية أمريكية تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات دولار بما في ذلك الفاكهة والمكسرات ولحم الخنزير والنبيذ والسورجم (الذرة البيضاء).



ووصف بيان للبيت الأبيض الاجتماعات بأنها "مباحثات تجارية مستمرة" وقال إن ترامب اجتمع مع الوفد الصيني الذي يقوده ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني والفريق الأمريكي بقيادة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.



وقال البيت الأبيض "مسؤولو الولايات المتحدة نقلوا الهدف الواضح للرئيس والمتمثل في علاقة تجارية عادلة مع الصين".



ويضاهي الحد الأقصى للعرض الصيني إلى حد كبير طلبا قدمه مسؤولون بإدارة ترامب إلى المسؤولين الصينيين في بكين قبل أسبوعين.



لكن الحصول على خفض بقيمة 200 مليار دولار في عجز التجارة الأمريكية مع الصين على أساس مستدام سيتطلب تغييرا كبيرا في تركيبة التجارة بين البلدين، في الوقت الذي بلغ فيه العجز التجاري السلعي الأمريكي 375 مليار دولار العام الماضي.



وكانت أكبر سلعتين تصدرها الولايات المتحدة إلى الصين العام الماضي هما الطائرات بقيمة 16 مليار دولار وفول الصويا بقيمة 12 مليار دولار.



ولم تتوافر تفاصيل لدى المسؤولين الأمريكيين بشأن مطالب الصين مقابل هذه الامتيازات.



وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الصين طلبت من ترامب أن يتخلى عن تهديدات بفرض رسوم على منتجات صينية وقيود استثمارية أمريكية على شركات صينية.



وأضافت أن الصين تريد تخفيف قيود التصدير الأمريكية التي تحظر على شركات أمريكية بيع منتجات محددة فائقة التكنولوجيا إلى الصين.



