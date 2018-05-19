تجنبي ظهور الرؤوس السوداء بتلك النصائح

غسل الوجه مرة في الصباح ومرة أخرى في المساء قبل الخلود للنوم لأن مسامات البشرة بحاجة إلى أن تكون نظيفة لكي تتنفس أثناء النوم.





أما أثناء النهار، اغسلي بشرتك جيدًا إذا قمتي بأي عمل مجهد أدى إلى تعرق وجهك.



استخدام تونر

نحن ننصحك بالاعتماد على التونر بعد غسل الوجه بالغسول الخاص بك. فمهما كان الغسول فعال، قد تبقى بعض البكتيريا عالقة بالبشرة، لذا لا تترددي باستخدام التونر أو حتى ماء الورد كبديل طبيعي له.



تقشير البشرة

هذه هي عادة أخرى يجب أن تدخليها إلى روتين العناية بالبشرة، لأن التقشير يساعد في إزالة طبقة الجلد المتراكمة التي تؤدي مع مرور الوقت إلى ظهور الحبوب والزيوان والرؤوس السوداء، يمكنك مثلًا الاستعانة بالمقشرات الطبيعية كمقشر السكر البني والليمون والعسل.



تنظيف الوجه هو الخطوة الأساسية للمحافظة على بشرة صحية خالية من المشاكل. لذا عليكي أن تحرصي على نظافة بشرتك وإدخال هذه العادات في روتين العناية ببشرتك، والمفتاح الأساسي لهذا السر هو تنظيف البشرة بشكل يومي لكن دون الإفراط بهذه العادة.