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قطر تخفض حيازتها من السندات الأمريكية بنسبة 22% في مارس

السبت 19/مايو/2018 - 02:12 م
قطر تخفض حيازتها من السندات الأمريكية بنسبة 22% في مارس
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خفضت قطر حيازتها من إذونات وسندات الخزانة الأمريكية في مارس الماضي بنسبة 22.4%، على أساس شهري إلى 264 مليون دولار ، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

ويرتبط " الريال القطري " بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت مقداره 3.64 ريال للدولار الواحد منذ العام 1980.
هذا وأعلنت قطر عن خطة لاستثمار 45 مليار دولار من صندوقها للثروة السيادية في الولايات المتحدة حتى العام 2021.

يذكر أن اجمالي الأحتياطي من العملات الاجنبية والذهب لدى مصرف قطر المركزي قد استقر عند 37.5 ملياردولار، بحسب النشرة النقدية للمصرف عن شهر اذار مارس الماضي.

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