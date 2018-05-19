يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، الإثنين المقبل، المهاجم البيروفي باولو غيريرو، الموقوف عن اللعب لمدة 14 شهراً، ورئيس الاتحاد البيروفي للعبة، إدوين أوفييدو، بمقر المؤسسة الكروية العالمية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.



وذكرت قناة "إن" أن إنفانتينو سيستقبل غيريرو وأوفييدو الإثنين المقبل في سويسرا، بينما أوضحت شبكة "أر بي بي" للأنباء أن هذا اللقاء جاء بمبادرة من الاتحاد البيرواني لكرة القدم.



وأوضح الاتحاد أن أوفييدو وغيريرو اجتمعا في مقر هذه المؤسسة، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الاجتماع "باتفاق مشترك".



وبسبب العقوبة، سيغيب المهاجم وقائد المنتخب البيرواني عن مونديال روسيا الذي ينطلق في 15 يونيو (حزيران) المقبل، والذي تأهلت له بيرو عقب غياب دام 36 عاماً.



وكانت محكمة التحكيم الرياضي قررت معاقبة هداف منتخب بيرو بالإيقاف لمدة 14 شهراً، على خلفية سقوطه في اختبار منشطات خضع له بعد مباراة بلاده أمام الأرجنتين، بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



ونصح ممثل النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين "FIFPro"، كارلوس غونزاليس، غيريرو بتقديم شكوى أمام القضاء العادي والمطالبة باتخاذ إجراء احترازي لتعليق تطبيق العقوبة لحين صدور الحكم النهائي وكي يتمكن من اللعب حتى ذلك الحين.



وذكر أحد محاميي غيريرو، خوليو غارسيا، أنهم يدرسون إمكانية تقديم الطلب لاتخاذ هذا الإجراء الاحترازي، أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، مشيراً إلى أنها ستكون "عملية صعبة ومعقدة لكن هناك أمل".



وأضاف أنه تم بالفعل تعيين محامي في سويسرا لتقديم هذا الطلب، الذي قد يتم البت فيه، بحسب ما أكد، في غضون عشرة أيام في أفضل الأحوال.



ويدعم هذا القرار الرئيس البيروفي، مارتين فيزكارا، الذي أعلن الأربعاء الماضي أن سفارة بيرو في سويسرا ستقدم "الدعم" لمحاميي غيريرو في هذه العملية.