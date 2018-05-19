"التعليم" تحيل 50 طالبا بـ"الدبلومات الفنية" للتحقيق بعد ضبطهم بموبيلات في لجان الامتحان

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور أحمد الجيوشي، نائب الوزير للتعليم الفني، تفقد اليوم السبت، لجان سير امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية في عدد من لجان محافظتي (المنوفية والقليوبية)، حيث بدأت الجولة في مدرسة (قويسنا الزراعية) بالمنوفية واختتمت في مدرسة (بنها الميكانيكية).



وبحسب المتحدث، فأصدر "الجيوشي" عدة قرارات في أثناء الجولة الأولى له، والتي أحال بموجبها ٥٠ طالبًا وطالبة في كل اللجان التي زارها للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية لحيازتهم أجهزة التليفون المحمول داخل قاعات الامتحان، وتوقيع أقصي العقوبات عليهم لتحقيق الانضباط المطلوب، وقرر كذلك تحويل رؤساء اللجان التي زارها والمراقبين الأوائل المتورطين في تسهيل حيازة المحمول داخل اللجان للتحقيق والاستبعاد الفوري لهم، تمهيدًا لتحويلهم للمحاكمة التأديبية؛ لتقصيرهم في أداء مهام عملهم.



وأشار "الجيوشي" إلى أنه في أثناء مروره بأحد اللجان ضبط كراسة إجابة فارغة بحوزة ملاحظ خارج فصول الامتحان ومدون عليها بيانات طالب غير مقرر عليه امتحان مواد اليوم، وعلي الفور تم تحريز الورقة، وإحالة الواقعة برمتها للتحقيق لمعرفة كافة الأبعاد المحيطة بها، وتحويل أي متورط في ممارسة فاسدة للتحقيق فيما يخص الكراسة المضبوطة.

