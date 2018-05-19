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القبض على صاحب شركة الكترونيات لحيازته 4 آلاف قطعة بوردة ماركات عالمية بدون ترخيص في عابدين

السبت 19/مايو/2018 - 02:10 م
القبض على صاحب شركة الكترونيات لحيازته 4 آلاف قطعة بوردة ماركات عالمية بدون ترخيص في عابدين
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هبة عبد الحفيظ
 
ألقى رجال مباحث المصنفات الفنية القبض على صاحب شركة الكترونيات لحيازته 4 آلاف قطعة بوردة ماركات عالمية بدون ترخيص في عابدين.

البداية أثناء قيام ضباط مباحث قسم المصنفات الفنية بفحص محال الأجهزة الالكترونية الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين، وتمكنوا من ضبط المدعو "حسن ي ح ع" 35 سنة، صاحب وشريك شركة للإلكترونيات 2 شارع الأمير  باب اللوق دائرة قسم شرطة عابدين ومقيم منشاة القناطر بالجيزة  "دون السوابق".

وعثر بداخل الشركة على 4000 قطعة بوردة مختلفة الأنواع (ريموتات, أشرطة إضاءة, وصلات, فلآتات) خاصة بالشاشات ماركات سامسونج, توشيبا, LG ، وجميعها مجهولة المصدر، وكمية من الاستيكرات مدون عليهم اسم الشركة اسم العميل, اسم  الجهاز , نوع العطل، و2 اكلاشية خاصين بالشركة.

بمواجهته اعترف بإدارة الشركة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع وتحقيق أرباح  غير مشروعة بالمخالفته أحكام القانون رقم 113 لسنة 1994م.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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