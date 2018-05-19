محافظ الجيزة يفتتح أول منطقة صديقة للنساء والفتيات بمنطقة إمبابة (صور)

افتتح اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أول منطقة صديقة للنساء والفتيات بمنطقة إمبابة تحت إطار برنامج (مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات) والذى تم تجهيزه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة.





وقال المحافظ في تصريحات له، أن البرنامج يهدف إلى تمكين السيدات والفتيات اجتماعيًا ومواجهة ظاهرة التحرش وخلق مساحات عامة وآمنة للمرأة والفتاة حيث تم تطوير حديقة بجوار مدرسة باحثة البادية للفتيات لتمكين الطالبات من ممارسة العديد من الأنشطة بطريقة آمنة وبحرية كاملة.





وأضافت الدكتورة منال عوض، نائبة محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه فى إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التى أعدها المجلس القومى للمرأة والتى تنص على إدماج المرأة والفتاة فى التطوير العمرانى لجعل المدن والمساحات العامة أكثر أماناً حيث تقوم هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بدعم المشروع بمنطقة إمبابة بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة.





وأضافت أن البرنامج من شأنه اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين النساء والفتيات اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا فى الأماكن العامة وحمايتهم من كل أشكال العنف.





حضر الافتتاح السيدة إليكو ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مصر والسيدة دورثى شيا نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية والدكتورة نجلاء العادلى ممثلة عن المجلس القومى للمرأة والدكتورة إقبال السمالوطى رئيس جمعية حواء المستقبل واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء.



