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مي سليم: لم أتاخر في تجربة التمثيل

السبت 19/مايو/2018 - 02:07 م
مي سليم: لم أتاخر في تجربة التمثيل
مي سليم
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ندى محمد
 
قالت الفنانة مي سليم إن "بدايتها كانت كمطربة في 2005 وممثلة في 2010، ولم أتاخر في تجربة التمثيل، والفرصة جاتلي في فيلم الديلر وأنا أصلا مكنتش رايحة له".

وتابعت "سليم"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية ten: "بداياتي في كليب أغنية عيني لهشام عباس من أهم الأعمال بالنسبة لي".

وأكدت أن "التمثيل واخدها من الغناء، ولسه نازلي ألبوم مع مزيكا، ولم يتم تصوير فيديو كليب بسبب تعثرات مادية، والحمدلله تجربتي في التمثيل قوية جدًا، وكل عملاق مثلت أمامه كان عليه بصمة عليه".
المزيد عن: مي سليم تمثيل الفنانة مي سليم
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