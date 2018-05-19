مي سليم: لم أتاخر في تجربة التمثيل



وتابعت "سليم"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية ten: "بداياتي في كليب أغنية عيني لهشام عباس من أهم الأعمال بالنسبة لي".





وأكدت أن "التمثيل واخدها من الغناء، ولسه نازلي ألبوم مع مزيكا، ولم يتم تصوير فيديو كليب بسبب تعثرات مادية، والحمدلله تجربتي في التمثيل قوية جدًا، وكل عملاق مثلت أمامه كان عليه بصمة عليه".

قالت الفنانة مي سليم إن "بدايتها كانت كمطربة في 2005 وممثلة في 2010، ولم أتاخر في تجربة التمثيل، والفرصة جاتلي في فيلم الديلر وأنا أصلا مكنتش رايحة له".