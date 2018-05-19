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طلاب الدبلومات الفنية بالقليوبية: امتحان اللغة العربية سهل.. والتعليم :لم يرد إلينا شكاوى

السبت 19/مايو/2018 - 02:07 م
طلاب الدبلومات الفنية بالقليوبية: امتحان اللغة العربية سهل.. والتعليم :لم يرد إلينا شكاوى
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
أدى اليوم طلاب الدبلومات الفنية، بمدينة بنها امتحاني امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

وعبر الطلاب عن فرحتهم بسهولة الامتحان، متمنين لباقي الامتحانات أن تأتي بمستوى الطالب المتوسط. 


ومن جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، انه لم يرد الي غرفة العمليات اي شكاوي حتي الان من صعوبة الامتحان او مشاكل في اللجان.

وتابع عجلان انه تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالملاحظين بجميع الادارات التعليمية وتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم وتزويد الاستراحات بمبردات مياه ومراوح وثلاجات، كما تم التنسيق مع الجهات الامنية المختصة لتأمين اعمال الامتحانات والاستراحات واوراق الاسئلة والاجابة، وتامين نقل الاوراق من والى مركز توزيع الاسئلة ولجنة النظام والمراقبة.


ومن جانبه قال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ان 41 الف و480 طالب وطالبة يؤدون امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية على مستوى المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتذليل كافة العقبات وتكثيف اعمال النظافة والتجميل بمحيط المدارس التى سوف يؤدى بها اعمال الامتحانات.‏
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