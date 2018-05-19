مباحث الشواشنة بالفيوم تضبط فلاح بـ 6 مائة ألف صاروخ ناري محظور تداوله

تمكنت وحدة مباحث مركز الشواشة، بمحافظة الفيوم، من ضبط فلاح بقرية النزلة وبحوزته 6 مائه ألف صاروخ من الألعاب النارية محظور تداولها بالأسواق بغرض الأتجار بها.



كانت معلومات قد وردت الى وحدة مباحث مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، مفادها قيام "محمد.ر.م" 43 سنه " فلاح" ومقيم بقرية النزلة،دائرة المركز لأحرازة كميات من الالعاب النارية أمام منزلة للأتجار فيها.



وعلى الفور تم استهداف منزل المذكور وضبط بحوزته 6 مائه ألف صاروخ نارى محظور تداولة بالأسواق.



وبمواجهة المتهم، أقر بأحرازة للمضبوطات بقصد الاتجار فيها.



كلفت ادارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهم وقوفا على ابعاد نشاطه.



تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة لتولى التحقيق.



